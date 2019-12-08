Çorum'dan kısa kısa

08.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:04

Çorum Belediyesi Kent Konseyi üyeleri ile mahalle muhtarları, istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Kent Konseyinin çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla istişareyle yaptığını söyledi.

Belediye hizmetlerinde muhtarların önemli rol üstlendiğini dile getiren Çöplü, "Kentlileşmek adına muhtarlarımızın yaptıkları çalışmaları önemsiyoruz. Kentlilik düşüncesini artırmak bu düşünceyi çocuk, genç, yaşlı, engelli hemşehrilerimize aktarabilmek adına hep birlikte çalışmayı önemsiyoruz." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Şahiste Uçar ise muhtarların mahalle sakinlerinin temsilcileri olduğunu belirterek "Hemşehrilik bilincini oluşturmak için hep birlikte çalışmamız şart. Çorum'da iç turizmin gelişmesi, büyük şehirlerde bulunan Çorumlu iş adamlarının Çorum'a yatırım yapması için muhtarların bizlerle el ele vererek ortak tanıtım projeleri yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çorum'a "Galatya Turları" düzenlenecek

Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum'a "Galatya Turları" adı altında turizm turları yapılacağını bildirdi.

Şengül, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 5-7 Aralık'ta düzenlenen Travel Turkey Turizm Fuarı'nda Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttıklarını belirtti.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin birlikte katıldığı fuarın, kentin tanıtımı açısından verimli geçtiğini aktaran Şengül, "Fuarda şehrimizin değerlerini çeşitli görsellerle sergiledik. Birçok kişi ve kurumla yapılacak projelerin de temellerin atılması yönünde fayda sağladık. Standımız, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin mali destekleriyle hazırlandı." ifadesini kullandı.

Şengül, daha önce de tur operatörlerini Çorum'da ağırladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bin 320 katılımcının yer aldığı fuar hayli verimli geçti. Yakın bir zaman içerisinde ilimize 'Galatya Turları' başlığı adı altında turlar düzenlenecek. İnşallah ilimiz turizmde hak ettiği yere gelecektir."

Ahlatcı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda katılımcıların Çorum için talep ve önerilerini dinleyen Ahlatcı, iktidar partisinin il başkanı olarak Çorum'u büyütmenin ve geliştirmenin yollarını aradığını, kentin paydaşlarıyla da istişare yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti çatısı altında siyaset yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ahlatcı, "Siyasetten hiçbir beklentim yok. Amacım Çorum'un hizmet pastasından aldığı payı artırmak. AK Parti'de il başkanı olmak, bu görevi yapmak benim için bir onur. Belediye başkanlığı veya milletvekilliği gibi makamlarda da gözüm yok. Amacım, bu şehre en iyi şekilde hizmet etmek, devraldığım hizmet bayrağını daha ileri noktalara taşımak." diye konuştu.

AK Parti'nin sivil toplum kuruluşlarını önemsediğini vurgulayan Ahlatcı, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının bugüne kadar elde ettiği kazanımlarda sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı yadsınamaz. Bu kazanımları elimizden almaya hazır bir güruh var. O fırsatı bulduklarında Cumhurbaşkanımız ve milletimizin desteğiyle elde ettiğimiz kazanımları bir gecede sıfırlarlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA