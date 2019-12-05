Çorum'dan kısa kısa

05.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:12

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Deniz ziyarette Aşgın'a Çorum Şehitliğindeki bakım ve düzenleme çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için canını veren şehitlerin aziz hatıralarına hürmet edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu düşünceyle şehitliğin bakımını üstlendiklerini dile getiren Aşgın, "Şehitliğimizin bakımları Valiliğimizin sorumluluğu içindeydi. Sayın Valimizle yaptığımız görüşmelerin ardından kendi sorumluluk alanımız içine dahil ettik. Geçtiğimiz günlerde de bazı çalışmalar yaptık. Çiçeklendirmelerini tamamladık, kabirlerin etrafının bakım ve onarımlarını da bitirdik. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız." dedi.

"Daima halkın içindeyiz"

MHP Çorum İl Başkanı

Agah Karapıçak, Çorum halkıyla iç içe olmayı önemsediklerini söyledi.



Karapıçak, Gülabibey Mahallesi muhtarlığının aylık istişare toplantısında yaptığı konuşmada, daima halkla iç içe olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Ulaşılabilir bir başkan olmak için her fırsatı değerlendirdiğini dile getiren Karapıçak, "Halkımızla iç içe olmak, bir olmak, hem birlikteliğin sağlanmış olması, hem de kardeşlik duygularımızın

gelişmesi, güçlenmesi, ileriye dönük olarak da mana dünyamızda, gönül

okulumuzda yeni pencerelerin açılmasını sağlamak adına çeşitli mekanlarda ziyaretler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sabah namazı sonrasında simit ve çay ikramı eşliğinde, cami

imamlarımız ve mahalle halkı tarafından oluşan toplulukta, çalışmalar,

talepler, sorunlar ve çözümlere yönelik istişarelerde bulunduk." diye konuştu.

HİTÜ'den "Greenmetric" başarısı

Hitit Üniversitesi, Greenmetric Dünya Üniversiteler listesinde Türkiye'den 42 üniversite arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, dünya üniversitelerinin çevreye duyarlılık ve uyumluluk alanlarında değerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasında önemli başarı elde ettiğini belirtti.

Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin yer alabildiği Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında Hitit Üniversitesinin 42 üniversite arasında 9'uncu sırada yer aldığını bildiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde yapılan değerlendirmede bu yıl Greenmetric listesinde dünya genelinde 780, ülkemizden ise 42 üniversite değerlendirilmeye hak kazandı. Pek çok alanda sürdürdüğü yükselişini Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında da devam ettiren üniversitemiz, dünya genelinde ise 780 üniversitenin 498'ini geride bırakarak 282'nci oldu. Üniversitemiz 2018 Greenmetric sıralamasında dünyada 719 üniversite arasında 461'inci, Türkiye sıralamasında ise 28 üniversite arasında 16'ncı sırada yer almasına rağmen bu yıl daha fazla üniversitenin bulunduğu listelerde yükselerek dünya genelinde 282'nci, Türkiye'de ise 9'uncu oldu."

Çevreye uyum ve sıfır atık hedefleriyle çevrenin korunması konusunda gerekli ihtimamı göstermeye devam edeceklerinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde bu konuda örnek çalışmalar yapıyoruz. Örneğin Trijenerasyon Sistemi uygulaması sayesinde doğalgaz kaynaklı elektrik üretimiyle atık baca gazı, geri dönüşüme kazandırılarak kış dönemi ısıtma, yaz döneminde de soğutmaya yönelik kullanılıyor. Yeni yapılan binalarda da çevre bilincini göz önünde bulunduruyoruz. Üniversitemizde ayrıca atık yönetimi prosedürlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ECBS) çerçevesinde sistematik bir şekilde sürdürülmesi, geri dönüşüm, aydınlatma ve ısıtma gibi alanlarda gerçekleştirdiği uygulamalarla ve konuyla ilgili eğitim ve bilimsel çalışmalarla rol model teşkil ediyor."

Kaynak: AA