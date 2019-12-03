Çorum'dan kısa kısa

03.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:36

Çorum Belediyesi İkbal Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri, ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirildi.

Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla İkbal Kadın Kültür Merkezi toplantı salonundaki konferansta diş hekimi Erdem Kaya, ağız ve diş sağlığı, asitli ve şekerli gıdaların diş çürüğüne etkisi, ağız ve diş bakımının yanı sıra diş fırçalama yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kaya, yaklaşık 1 saat süren konferansın ardından kursiyerlerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'dan engelli vatandaşlara ziyaret

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli bireyleri ziyaret etti.

Yıldırım, engelli Sefa-Derya Kasap çifti ile Metehan Karaboğa ve Salih Karaboğa kardeşler, Adnan Ateş, İbrahim Çankal, Engin Karaboğa, Eyüp Kılıç ve Kamil Karakiraz'ı evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Engelli vatandaşların sonu ve taleplerini dinleyen Yıldırım, engelliler için huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Yıldırım, hem belediyelerin hem de vatandaşların engellilerin hayatını kolaylaştırmaya gayret etmesi gerektiğini söyledi.

Engellilerin yaşam sevincinin herkese örnek olması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Herkes engelli vatandaşlarımıza empatiyle yaklaşmalı. Görmeyen bir kardeşimiz için rehber, duymayan bir kardeşimizin işiten kulağı, tekerlekli sandalyedeki bir kardeşimizin önündeki engelleri aşmasını sağlayan destekçisi olmalıyız." dedi.

Yeni Çorumspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Emrah Uzun, Hakan Yağmurkaya ve Oğuz Mataracı'nın takımdan gönderildiği bildirildi.

Kararın yönetim kurulu ve teknik ekibin yaptığı değerlendirme toplantısında alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın geçen hafta deplasmanda oynadığı ve 3-2'lik mağlubiyetimizle sona eren Amedspor maçı sırası ve sonrasında yaşanan disiplinsiz olaylar sonrası başta Kulüp Başkanımız Fatih Özcan ile diğer yöneticilerimiz ve teknik heyetimiz maç sonrası Diyarbakır Stadyu'munda bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmıştır. Bu değerlendirme sonrasında teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda Emrah Uzun, Hakan Yağmurkaya ve Oğuz Mataracı ile yollarımız ayrılmıştır. Bu futbolculara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Bununla birlikte aynı maçın 7. dakikasında kırmızı kart gören Mert Ilıman ile maç sonrası hakeme itirazdan kırmızı kart gören Ertuğrul Sancaktutan'a 10'ar bin lira para cezası verilmiştir. Akabinde takım kaptanlığı görevi, Ertuğrul Sancaktutan'dan alınarak Çağatay'a verilmiştir. 2. kaptanlık görevine ise Batuhan Demirel getirilmiştir."

"Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki afet evlerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Aşgın, Çorum'da hizmet gitmeyen nokta bırakmayacaklarını söyledi.

Kent merkezinden en uzak sokağına kadar her noktaya hizmet götürmek için çabaladıklarını vurgulayan Aşgın, "Göreve geldiğimizde hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmayacağımıza söz verdik. Çorum'un en uzak yerlerinden birinde, 'Afet Evleri' diye bilinen yere geldik. Burası geçmiş yıllarda Eskiköy'de meydana gelen heyelanın ardından devlet tarafından yaptırılan bir yer. Hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde görmek istedik. Vatandaşlarımızın talep ettikleri konularda gerekli çalışmaları yapacağız. İmkanlarımız doğrultusunda yapılması gerekenleri yapacağız." diye konuştu.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA