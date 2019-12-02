Çorum'dan kısa kısa

02.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:10

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, kadın kolları teşkilatlarının başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek "MHP'ye kadın eli değmesinin sonuçlarını her zaman gördük." dedi.

Karapıçak, MHP ilçe kadın kolları başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Parti binasındaki toplantıda yerel seçimlerde alınan başarıdan dolayı kadın kolları üyelerini tebrik eden Karapıçak, başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Çorum'da yerel seçimlerde Osmancık, İskilip ve Boğazkale belediyelerinin kazanılmasında kadın kollarının gayretinin de önemli rol oynadığını belirten Karapıçak, "MHP'nin erkeklerin egemen olduğu bir parti olduğu imajını sizlerle birlikte yıkacağız. MHP'ye kadın eli değmesinin sonuçlarını her zaman gördük. Liderimizin de belirttiği gibi 'Önce ülkem ve

milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla yürekli asenalarımızla bu yola baş

koyduk. Vatan sevdalısı dava arkadaşlarımla beraber bu ülke için daima

birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti delege seçimleri

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı kongre delege seçimlerinin tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi şöleni içerisinde ilçe kongre delegelerinin seçildiğini, ardından mahalle delege seçimlerinin başladığını belirtti.

13 Aralık'ta da köy delege seçimlerini tamamlamayı planladıklarını aktaran Akar, "Partimizin kaderi ile milletimizin kaderinin bütünleştiği bu dönemde milletin partisi olan AK Parti'miz şahıslar üzerine değil milletimizin çıkarları doğrultusunda belirlenecek kadrolar tarafından yönetilmiş ve yönetilmeye devam edecektir. Bu kadrolarla kurulan AK Parti'miz, milletimizin bizlere emaneti olup parti içi disiplinin bozulamayacağı Türkiye'deki tek sivil toplum kuruluşudur. Partimizin 2023 hedefleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde emin adımlarla kutlu yürüyüşümüze devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AFAD ve emniyet mensuplarına ilk yardım eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi verildi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonundaki eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü ilk yardım eğitmenleri Osman Tök, Ahmet Patıraman, Bekir Ardoğan ve Nurhan Ataman tarafından katılımcılara teorik ve pratik ilk yardım eğitimi verildi.

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda hasta ve yaralılara karşı hızlı ve etkili bir müdahale uygulanarak ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla verilen eğitimin ardından katılımcılara "İlkyardımcı Yetki Belgesi" verildi.

Minikler arası ezbere hadis okuma yarışması

Çorum Müftülüğünce kurslarda eğitim gören öğrenciler arasında "Ezbere Hadis Okuma Yarışması" düzenlendi.



Müftü Muharrem Biçer, Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezindeki yarışmanın açılış töreninde yaptığı konuşmada Müslümanların Hz. Peygamber'in hayatını iyi bir şekilde anlayıp kendi hayatlarında tatbik etmesi gerektiğini söyledi.



İslamiyet'in Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci temel kaynağının hadis ve sünnetler olduğunu dile getiren Biçer, "Bugünün aileleri birtakım dezenformasyonlara uğrayarak evlerinde adeta huzurlarını kaybettiler. Huzur, ancak Peygamber ve ailesinin örnekliğini aldığımız zaman evimizde tesis edilecektir." dedi.



Konuşmaların ardından yapılan yarışmada 4-6 yaş kategorisinde Şehit Mustafa Avcu Kur'an Kursu öğrencisi Hasan Emir Yıldız birinci, TOKİ Nasreddin Hoca Kur'an Kursu Öğrencisi Zeynep Ayza Özkader ikinci ve Hicret Cami Kur'an Kursu Öğrencisi Medine Aksungur üçüncü oldu.



Ezbere Hadis-i Şerif Okuma Yarışması İhtiyaç Odaklı Yetişkinler kategorisinde ise Fatih Cami Kız Kur'an Kursu Öğrencisi Sefure Balcı birinci, Yörükevler Kur'an Kursu Öğrencisi Hacer Uzun ikinci, Kafkasevleri Kur'an Kursu Öğrencisi Esmanur Karaca ise üçüncü oldu.



Yarışmada dereceye girenlere Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesince altın ve para ödülü verildi.

Kaynak: AA