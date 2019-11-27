Çorum'dan kısa kısa

27.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:54

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'nin toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insanın Kültür Park'taki 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni gezmeye gittiğini belirtti.

Müzede 15 Temmuz'da şehit olan Çorumluların heykelleri ile hatıralarının sergilendiğini aktaran Aşgın, henüz gezmeyen vatandaşları müzeye davet etti.

Aşgın, on binlerce insanın müzeyi gezdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz bizim için önemli tarihlerden biridir. 15 Temmuz 2016, yedi düvele Türk'ün sırtının yere gelmeyeceğini gösterdiğimiz tarihlerden biridir. Bu ruhun yaşatılması ve gelecek nesilleri aktarılması için kurulan 15 Temmuz Şehitleri Müzemizde 15 Temmuz gecesi şehit olan Çorumlu hemşehrilerimizin heykelleri bulunmakta."

Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi

Çorum Ülkü Ocaklarınca "Alparslan

Türkeş Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Türkeş'in doğumunun 102'nci yılı anma etkinlikleri

kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda açılan sergide, Türkeş'in siyasi hayatından fotoğraflar yer aldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, fotoğraf sergisiyle yeni neslin Alparslan Türkeş'i tanımasını istediklerini söyledi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise Türkeş'in ömrünü Türk milletine adadığını belirtti.

Türkeş'i her zaman rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Tosik, "Başbuğumuz hayatının her safhasında Türk milleti için çile çekmiştir." ifadesini kullandı.

Törende konuşmaların ardından sergi gezildi.

Törene Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın, TÜRKAV Başkanı İlyas Gül ve vatandaşlar katıldı.

Elvançelebi'de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi

Çorum İl Özel İdaresince hazırlanan Elvançelebi'de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) desteklenmeye değer bulundu.

Çorum'un inanç turizm potansiyelini artırmak amacıyla hazırlanan projenin protokolü, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen tarafından imzalandı.

Çıplak, törende yaptığı açıklamada, Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla yapılan projenin maliyetinin yüzde 75'inin OKA, yüzde 25'inin ise İl Özel İdaresince karşılanacağını söyledi.

Projenin bölgedeki doğal, kültürel ve tarihi değerlerin bilinirliğini artırmayı hedeflediğini anlatan Çıplak, "Bölgenin turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının iyileştirilmesi, tarihi değerlerimize sahip çıkarak bilinir ve uğrak bir turizm merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Projenin genel amacının dışında kırsal turizm alanında ilçemizin ve ilimizin ekonomik gelirlerinin artırılması, tarihi dokuların korunarak yenilemelerin yapılması, çevre düzenlemesinin yapılması gibi 11 maddede amaçlar sıralandı. Projenin süresi 24 ay olurken, ileriki günlerde işin ihalesinin yapılmasının ardından yapımı hız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA