Çorum'dan kısa kısa

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34

Çorum Valisi Mustafa Çifti, Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "1 saatte en fazla fidan dikme" rekorunun Çorum'da kırılmasıyla ilgili, "Kırılan dünya rekorunda tüm Çorum tek yürek, tek bilek olmuş ve rekor denemesinden başarı ile çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, rekor denemesinin başarıyla sonuçlanmasına katkısından dolayı Çorum halkına teşekkür etti.

"1 saatte en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için birçok kurumun birlikte hareket ettiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimiz Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırmıştır. Endonezya'ya ait 1 saatte kişi sınırlaması olmaksızın en fazla fidan dikme dünya rekoru 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidan dikimiyle Türkiye adına tescil ettirilmiştir. Kırılan dünya rekorunda tüm Çorum tek yürek, tek bilek olmuş ve rekor denemesinden başarı ile çıkmıştır. 'Geleceğe Nefes' olmak için 11 Kasım saat 11.11'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle gerçekleştirilen bu rekorda bizleri yalnız bırakmayan Çorumlu vatandaşlarımıza fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimiz yine yapacağını yapmış ve dünyanın merkezinde bir rekora imza atmıştır. Bu güzel sonucun ve gururun Çorum'a, insanımıza ve memleketimize yaşatılmasında en büyük pay şüphesiz ki Cumhurbaşkanımıza aittir."

Çiftçi, ayrıca Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Orman Genel Müdürlüğü mensupları, belediye, Özel İdare, Orman İşletme Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Çorum Valiliği, vatandaşın memnuniyetini ölçecek

Çorum Valiliğince vatandaşların Valilik birimlerince sunulan kamu hizmetlerinden ve hastanelerdeki sağlık hizmetinden memnuniyet düzeyini tespit etmek amacıyla anket çalışması yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çorum'da kamu hizmetlerinde kalitenin ve verimliliğin artırılmasının valiliğin ana hedeflerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu hizmetlerinden yararlananlarla doğrudan temasa geçerek kamu kurumlarının ve kamu personelinin hizmet kalitesinin ne durumda olduğu, bunun sonucuna göre ulaşılması gereken hedefler için alınması gereken tedbirler değerlendirilecektir. Bu maksatla anket formları düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın bu formları doldurması Valiliğimizin ulaşmak istediği hedefleri gerçekleştirmesinde büyük önem taşımaktadır. Anketteki soruları tüm vatandaşlarımızın objektif şekilde yanıtlayarak ankete katılması, kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kamu kurumlarımız için bu büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın göstereceği hassasiyete ve katılımlarına teşekkür ederiz."

Açıklamada, ankete katılmak isteyenlerin valiliğin internet sitesini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

Oğuzlar'da yangın

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kayı köyünde M.K'ye ait evin çatısında yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine köye gelen Oğuzlar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Vatandaşların da yardımıyla söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA