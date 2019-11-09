Çorum'dan kısa kısa

09.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:46

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılının "hizmet yılı" olacağını söyledi.

Aşgın, 202 yılı bütçesinin görüşülerek kabul edildiği Belediye Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diyen Aşgın, "7 ayda yaptığımız sosyal belediyecilik hizmetleri ve yatırımlar gösteriyor ki biz bu şehre ve hemşehrilerimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Seçim sürecinde söz verdiği gibi görev süresi içerisinde en iyi hizmeti vermek için çabaladığını dile getiren Aşgın, "2020 yılı hizmet yılı olacak. 2020 Performans Programı ve Bütçesi'nin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çorum'da fidan dikim rekoru kırılacak

Çorum'da "Geleceğe Nefes" Projesi kapsamında 1 saat içinde 237 bin 647 fidan dikilerek Guinness rekorunu kırmak için Celilkırı mevkisi Akkent TOKİ Evleri üstündeki fidan dikim sahasında dikim 11 Kasım'da saat 11.00'de başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Geleceğe Nefes Projesi için tüm ülkenin seferber olduğu vurgulandı.

Fidan dikimi için hazırlıkların tamamlandığının belirtildiği açıklamada "Ülkemiz genelinde organize edilen tüm ülkenin ortak olduğu 'Geleceğe Nefes' seferberliğinde 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikimi kapsamında 3 saat içinde Çorum genelinde 300'ü aşkın noktada vatandaşlarımızın katılımıyla toplamda 100 binden fazla fidan toprakla buluşturulacak. Katılımcı her birey de bu başarıya ortak olup 'biz de oradaydık, bu başarıda bende vardım' diyecek. Doğaya can, fidana hayat, geleceğe nefes olacak." ifadelerine yer verildi.

Atatürk, vefatının 81'inci yılında anılacak

Çorum'da, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlenecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Garnizon Komutanlığın Gazi Caddesi'ndeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacak anma etkinlikleri kapsamında saat 09.05'te Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca kentteki tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk'e ait fotoğraflardan oluşan serginin açılacağı anma etkinlikleri kapsamında sevdiği şarkılardan oluşan konser sahnelenecek.

HİTÜ ve ÇOSİAD, eğitimde iş birliği yapacak

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) arasında "Çorum Sanayi Kuruluşlarında Çalışan Personel Eğitimi" iş birliği protokolü imzalandı.

Erol Olçok Senato Salonu'nda gerçekleşen törende prtokol, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı tarafından imzalandı.

Öztürk, sanayicilerle iş birliğiyle Çorum'a ve Türkiye'ye katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Çorum sanayisine destek vermek üzere yapılan iş birliği çerçevesinde somut adımlar atmaya gayret ettiklerini vurgulayan Öztürk, "Bu protokolü iş birliğini somutlaştırma adına atılan ilk adım olarak görüyoruz. Protokolle üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin, bilgi birikimi ve altyapı imkanlarının ortak çalışmalarla sanayiye aktarılmasını sağlamak, ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve ilimizdeki firmaları Ar-Ge, inovasyon ağırlıklı çalışmalara yönlendirerek kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hocalarımızın bilgi birikimiyle, sizlerle yeni iş birliği alanlarını geliştirmek için buna da ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Sanayicimizin her türlü eğitim ihtiyacını karşılamak için planlamamızı yaptık." diye konuştu.

Şamlı ise sanayicilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde zaman zaman tereddüt ettiğini, çoğu zaman da engellerle karşılaştığını anlatarak, "Bu proje sayesinde hocalarımızın yardımını çok iyi şekilde değerlendirip ülkemiz, milletimiz ve sanayicimiz için de çok faydalı şeylere imza atacağımız ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA