Çorum'dan kısa kısa

08.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:36

Çorum Jandarma Komutanlığı, bahçesinde Atatürk büstü olmayan anaokuluna büst hediye etti.

Kale Mahallesi'ndeki Nenehatun Anaokulu'nun Atatürk büstü talep etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca okulda inceleme yapıldı.

Büst için uygun bir alanın belirlendiği incelemenin ardından İl Jandarma Komutanlığı envanterindeki bir büst, anaokuluna hibe edildi.

Hediye Atatürk büstü, jandarma görevlilerince okulun bahçesinde belirlenen alana yerleştirildi.

Jandarma personeli, anaokulunda eğitim gören öğrencilere de boyama kitabı hediye etti.

Vali Çiftçi'nin Mevlit Kandili mesajı

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum halkının Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Çiftçi, Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlık için yol gösterici, en güzel örnek ve sönmeyen bir kandil olan Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Çorumluların ve Türk milletinin kandilini kutlayan Çiftçi, gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kardeş şehirler Çorum ile Gimhae arasında iş birliği

Güney Kore'nin Gimhae'nin şehrinden Meclis Başkanı Kim Hyong-su, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

2017 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir olan Çorum ve Gimhae arasında kültürel iş birliği kurmak amacıyla yapılan ziyarette Hyong-su ve Aşgın arasında yeni iş birliği anlaşması yapıldı.

Aşgın, ziyarette yaptığı açıklamada, nüfus ve tarih bakımından iki şehrin birbirine benzer özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Dost ülke Güney Kore ile iş birliği yapmanın heyecanını yaşadığını belirten Aşgın, "Gaya medeniyetinin başkenti Gimhae'den gelen Güney Koreli dostlarımızı Hitit uygarlığının başkentinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gimhae'nin 'gençliğin ve umudun tarihsel kenti' sloganını duyunca çok heyecanlandım. 1950'li yıllarda Çorum'dan da birçok büyüğümüzün Güney Kore'ye giderek haklı davasında onların yanlarında olmasından da son derece mutluyum. Dost ülkemiz Güney Kore'nin tarihsel kenti, kardeş şehrimiz Gimhae'den gelen heyetle işbirliği protokolüne imza attık. Şehrimizin gelişimi için oldukça önemli kararların bulunduğu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Aşgın, ziyarette Hyong-su'ya Hitit güneşi kursu ve saat kulesi maketi hediye etti.

Organ Bağışı Haftası

İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantlarda vatandaşlar, organ bağışına davet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Bahçelievler Semt Polikliniği, Gazi, Şenyurt, Ulukavak aile sağlık merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası, belediye ve Valilik hizmet binası ile kentteki bir AVM'de organ bağış tanıtım standı kurdu.

Organ bağışının önemini anlatmak üzere kurulan stantta bağışta bulunmak isteyenlerin de kayıtları alındı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ ve doku naklinin ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olabildiğini söyledi.

Toplumda organ nakli bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Sobacı, "Bu bilincin oluşturulmasında, en büyük görev bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğümüzün organ bağışı konusunda çalışmaları aynı hızla devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA