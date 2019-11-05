Çorum'dan kısa kısa

05.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:18

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Akkent Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Aşgın, Akkent Kadın Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sürecinde vadettiği mahalle toplantılarını Akkent Mahallesi'nden başlattıklarını söyledi.

Mahallelerle daha iyi irtibat kurabilmek için belediye bünyesinde muhtarlıklar müdürlüğü birimini kurduğunu belirten Aşgın, "Bu, mahallelere ne kadar çok önem verdiğimizin bir göstergesidir. Çorum'da yaşayan herkesin aynı hizmeti almasını istiyor ve ona göre hareket ediyoruz. Biz bu şehri beraber yönetme sözü verdik ve beraber yöneteceğiz." dedi.



Aşgın'ın konuşmasının ardından mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntı ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Akkent Mahalle Muhtarı Necip Güler ve mahalle sakinleri katıldı.

"Çiftçiyi ucuz ve kaliteli tohumla buluşturacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ile Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan'ı ziyaret etti.

Ziraat Odasından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sayan, odanın sertifikalı tohum üretimi konusunda Arslan'dan destek istedi.

Çorum'da verim ve yüksek kaliteli tohumluk üretmeyi amaçladıkları belirten Sayan, "Çorum şartlarında en iyi arpa tohumunu üreterek çiftçiyi ucuz ve kaliteli tohumla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Sarı ise tarımsal örgütlerin birlikte hareket etmesiyle örnek çalışmalar ortaya çıktığını aktardı.

Tarımsal örgütlere öncülük etmeye özen gösterdiğini dile getiren Sarı, "Kurum olarak tarımsal örgütleri devamlı destekleyip onlara öncü olmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile hekimlerine "bulaşıcı hastalık" eğitimi

Çorum'da görev yapan aile hekimlerine "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Si·stemi·" eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ambulans Servisi Başhekimliği toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, aile hekimlerine bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmadan önce yapılması gereken çalışmalar,

sürveyans ve bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar bildirim sistemi,

sendromik sürveyans,

sürveyans kapsamında bildirimi yapılan hastalıklarda yürütülecek çalışmalar,

bulaşıcı hastalıklarla mücadele rehberinde yer alan numune alma kılavuzları,

aşı takip sistemi ve soğuk zincir uygulamaları

hakkında bilgi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşireleri Onur Büyükcindil ve Medine Keskin ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Emin Rençber tarafından verilen eğitimin ardından aile hekimlerine "Katılım Belgesi" verildi.

Vali Çiftçi, organlarını bağışladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organlarını bağışladı.

Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'yi ziyaret etti.

Hastanedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, ardından organ bağış formunu doldurarak imzaladı.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir organ bağışının bir hayat kurtardığını söyledi.

Organ Bağış Haftası'nda organ bağışının önemine dikkat çekildiğini anlatan Çiftçi, "Organ bağışı yapan her insan, nakil bekleyen nice hastalara umut oluyor. Organ bağışı, kutsal yaşam hakkını devam ettirme çabasıdır. Bu nedenle organ nakli konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, organ nakline teşvik etmek için gerekli çalışma ve gayret gösterilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA