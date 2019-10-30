Çorum'dan kısa kısa

30.10.2019 17:08

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret ederek, kurulması planlanan KOBİ Hastanesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Öztürk, ziyarette yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi işbirliğinin iki kurum arasında devam ettiğini söyledi.

Bu işbirliğinin bir ürünü olarak üniversitenin akademisyen desteğiyle TSO bünyesinde "KOBİ Hastanesi" kurmayı kararlaştırdıklarını belirten Öztürk, "İşletmelerin yeni pazarlara açılması, kurumsallaşması, maliyetlerin kontrol altına alınması, karlılığın artırılması, yeni finansal araçlara ulaşması, markalaşması, halka açılması, üretimde farklılaşması, patente başvurması, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularda sorularına bilimsel ve uygulamalı çözüm üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ziyarette, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca ve Başkan Yardımcısı Şule Bilge de yer aldı.



Şehitlik bakıma alındı

Çorum'da Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik'te bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları inceledi.

Valilik ile imzalanan protokolle Şehitlik'in bakım ve onarımını belediye olarak üstlendiklerini belirten Aşgın, "Şehitlikte şehit mezarlarımızın yanında bulunan alanda çimleme çalışması ve ağaçlarda da budama çalışmaları yapıyoruz. Çorum sınırları içinde yer alan tüm şehit mezarlarımızda düzenleme yapacağız." dedi.

Şehitlerin, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün savunulması noktasında gözlerini kırpmadan canlarını hiçe saydıklarını vurgulayan Aşgın, "Şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerinin temiz, bakımlı olması için tüm ekiplerimizle çalışacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onların hizmetkarı olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Çorum Gençlik Kolları kapatıldı

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Hidayet Mert'in genel merkez tarafından görevden alındığını ve gençlik kollarının da geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Saçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlik Kolları, partileri için önemli bir organ. Önümüzdeki süreçte gençlik kollarını tekrar hayata geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı Emre Hidayet Mert'e teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Aşıklılı çocuklar leblebi ikramı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Aşıklı Köyü İlkokulu öğrencilerine, "Ben Onu Hiç Yemedim" Projesi kapsamında Çorum Belediyesi leblebi ikram etti.

Aşıklı Köyü İlkokulu öğretmenleri, "Ben Onu Hiç Yemedim" Projesi kapsamında Çorum Belediyesinden öğrencilere ikram edilmek üzere e-maille leblebi talep etti.

Mail üzerine harekete geçen Çorum Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü okula leblebi gönderdi.

İlkokul öğrencileri, kendilerine ikram edilen leblebinin tadına baktıktan sonra sosyal medya üzerinden "Bizlere çeşit çeşit leblebi yollayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a çok teşekkür ederiz. Önce Çorum'un güzelliklerini konuştuk. Sonra da leblebilerimizi afiyetle yedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA