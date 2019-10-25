Çorum'dan kısa kısa

25.10.2019 17:20

Çorum Ziraat Odası, sertifikalı arpa tohumu üretimine başlayacak.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, arpa tohumu üretimi için gerekli Tohum Üretici Belgesi'ni İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı'dan aldı.

Sayan, oda olarak çiftçilere daha iyi hizmet sunmak üzere için sertifikalı arpa tohumu üretimine bu yıl başlayacaklarını söyledi.

Üreticilere hem ucuz hem de kaliteli tohum tedarik etmeyi hedeflediklerini belirten Sayan, "Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla araştırma kuruluşları ile orijinal tohum tedarik etme konusunda görüşmeler yaparak bölgeye uygun yeni çeşitleri Çorum çiftçisinin kullanımına sunacağız." dedi. .

Dereceye giren hafız ödüllendirildi

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığınca bağlı Kur'an kursları arasında düzenlenen hafızlık yarışmalarında Türkiye 3'üncüsü olan Çorum Bahçelievler Kur'an Kursu hafızlık öğrencisi Zeynep Özcan'ı altınla ödüllendirdi.

Biçer, Sakarya'da 22 Ekim'de düzenlenen hafızlık yarışmasında dereye Zeynep Özcan'a altın takdim etti.

Hafızların baş tacı olduğunu belirten Biçer, Özcan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarete Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, Bahçelievler Kur'an Kursu Yöneticisi Rahime Kaya, TDV Çorum Şube Yöneticisi Ramazan Tarık Gökçe ve öğrenci velisi Muammer Özcan da katıldı.

Yeni Çorumspor'dan sponsorluk anlaşması

Çorum Belediyesi bünyesinde yer alan BELTAŞ AŞ ile Yeni Çorumspor arasında 2019-2020 sezonu için sponsorluk anlaşması imzalandı.



Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Yeni Çorumspor'u desteklediklerini söyledi.

Yeni Çorumspor'un Çorum'un ortak paydası olduğunu belirten Çöplü, "Şehrimizin takımına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Takımımızı ligdeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Yakından takip ediyoruz ve aldıkları sonuçları da takdirle karşılıyoruz. İnşallah daha üst ligler de mücadele edeceklerdir." dedi.

Yeni Çorumspor Başkan Yardımcısı Hamit Işık ise belediyenin TFF 2. Lig'de mücadele eden takıma önemli bir destek sağladığını belirterek "Belediye Başkanımız bu zamana kadar hep takımımızın yanında oldu. Çorumspor layık olduğu yere sizlerin ve Çorum'un destekleriyle gelecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA