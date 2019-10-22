Çorum'dan kısa kısa

22.10.2019 15:12

Çorum'daki şehitlik ve şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi yapacak.

Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın arasında imzalanan protokolle şehit mezarlarının bakımını Çorum Belediyesi üstlendi.

Aşgın, Valilik'teki protokol imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonraki en yüce mertebe olduğunu hatırlattı.

Şehit mezarlarının bakımı ve temizliği için belediyeye zaman zaman talep geldiğini belirten Aşgın, "Biz de ziyaretlerine gittiğimiz zaman onların şanına yaraşır bir kabir bakımıyla karşılaşmıyorduk. Memleket için canını, kanını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerinin yeterince temiz, bakımlı olmaması bizim vicdanımızı rahatsız etti. Sayın Valimizle görüşerek, 'Belediye olarak bu temizliği ve bakımı yapmaya gönüllüyüz' dedik ve Valiliğimizle protokol imzaladık." dedi.

Kadın Girişimciler Çalıştayı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, faaliyet planlaması yapmak amacıyla çalıştay düzenledi.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca başkanlığında TSO Toplantı Salonundaki toplantıda gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Çalıştay sonunda, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulunun kurucusu Nuray Şehirtay'a "TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanlık Beratı" verildi.

6 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiyatları

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Fatih Maden, 16 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiyatlarının 29 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında Çorum'da yapılacağını bildirdi.

Maden, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olimpiyatlara 41 ülke, 51 takım ve 400 sporcu ve antrenör katılmasını beklediklerini belirtti.

Maden, "Tarihinde ilk defa bir spor olimpiyatına ev sahipliği yapacak misafirperver Çorum halkı ve tüm sporseverler açılış törenimize

davetlidir." dedi.

Kaynak: AA