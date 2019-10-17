Çorum'dan kısa kısa

17.10.2019 14:51

Çorum'da park içerisindeki çocuk oyun grubunun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, Buharaevler Mahallesindeki parkta bulunan çocuk oyun grubu ve kauçuk zeminin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde ateşe verildiği belirtildi.

Yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünün belirtildiği açıklamada "Oyun grubunun tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Belediye imkanlarıyla çocukların hizmetine sunulan bu alanlara zarar verilmesinden dolayı üzgünüz. Parka zarar veren şahıslar en büyük haksızlığı buradan faydalanan çocuklara yapmışlardır. Onları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Çorum İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4'üncü toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda kamu kurumlarının 2019 yılı yatırımları değerlendirildi. Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada Çorum'da 2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait 449 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi. Projelerin yatırım tutarının 4,4 milyar lira civarında olduğunu dile getiren Çifti, program yılı ödeneklerinin 632 milyon lira, program yılı nakdi harcama tutarının ise 248 milyon lira olduğunu kaydetti.

Toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerince uyguladıkları projelere ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.

Sağlık personeline "bulaşıcı hastalık" eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 46 personele "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Erken Uyarı Cevap Sistemi" eğitimi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birim Hemşiresi Medine Keskin ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Emin Rençber tarafından verilen eğitimde sağlık personelinin salgın sırasında sorumlulukları ve bulaşıcı hastalıkların bildirimi sistemindeki rolleri anlatıldı. Uygulama egzersizlerinin de yapıldığı eğitimin ardından sağlık personeline belge verildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı açıklamada bulaşıcı hastalıklarla ilgili alanda hizmet sunan sağlık personellerinin insan gücü kapasitesini ve diğer sağlık personellerinin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi düzeyini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlediklerini söyledi.

Sobacı, eğitime katılan personele teşekkür etti.

Kaynak: AA