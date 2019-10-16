Çorum'dan kısa kısa

16.10.2019 14:56

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi kurulduğu bildirildi.

OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada birimin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında faaliyet göstereceğini belirtti.

OKA'nın yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma ve farklılaşma, katma değeri yüksek ürün üretilmesi, yeni ve özgün tasarımlar oluşturulması çabalarının desteklenmesi, gerekli bilgilendirmenin yapılması, doküman temin edilip ilgililere ulaştırılması gibi amaçlarla çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi OKA Çorum Yatırım Destek Ofisinde hizmet vermektedir. Dört kişilik personel kadrosuyla girişimcilerin, iş dünyasının hizmetindedir. Fikri sınai mülkiyet hakları konusunda akademisyen ve eğitimciler, sanayiciler, iş adamları başta olmak üzere tüm ilgililere etkin bir şekilde hizmete başlamıştır. Bu kapsamda Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalarımıza yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, marka, faydalı model başvuru süreçleri konularında bilgilendirme ve kolaylaştırıcı faaliyetler yürütülebilecektir."

Aşgın'dan Sanayi Sitesi'ne ziyaret

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada sanayi sitesi için hummalı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Esnafın kendi geleceğine kendisinin sahip çıkması gerektiğini belirten Aşgın, "21. yüzyılda köhne dükkanlarda, altyapısı yeterli olmayan, sağlık koşullarına uygun olmayan, güvenlikli olmayan iş yerlerinde iş yapabilmenin, dükkanını tezgahını geleceğe taşıyabilmenin ve karlılığı artırabilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum." dedi.

Belediye olarak bu dönüşümü sağlamak isteyenlere destek olacaklarının altını çizen Aşgın, "Esnaflarımız şunu unutmasınlar. Çalışma koşulları daha iyi olan işletmeler daha çok kazanırlar. Devasa firmaya mı dönüşmek istiyorlar, yoksa köhne iş yerlerinde yok olmak mı istiyorlar buna kendileri karar verecekler. Esnafımız kooperatifler kanalıyla yapılan yeni iş yerlerinin takipçisi ve destekçisi olmalı. İş yerlerinin tamamlanması için gerekirse bizi sıkıştırarak bir an önce iş yerlerine kavuşmanın derdinde olmalılar."

Kaynak: AA