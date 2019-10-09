Çorum'dan kısa kısa

09.10.2019 17:29

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersine katılmak üzere Çorum'a gelecek.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada akademik yıl açılış dersinin cuma günü saat 10.30'da başlayacağını bildirdi.

Öztürk, 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi'nde yapılacak açılışa tüm akademisyen ve öğrencileri davet etti.

Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

Çorum Belediyesince, kendisini "İtfaiye Müdürlüğü görevlisi" olarak tanıtıp yangın tüpü dolum ya da baca temizliği hizmeti karşılığı para talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğünün yangın tüpü dolum ya da değişim gibi hizmetler vermediği vurgulandı.

Son günlerde kötü niyetli kişi ya da kişilerin ev ve iş yerlerine giderek kendisini itfaiye görevlisi olarak tanıtıp vatandaşlardan yangın tüpü dolum ya da değişimi hizmeti karşılığında ücret talep edildiğinin tespit edildiği açıklamada "Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz iş yerlerinin açılmasında yangın tüpü kontrolü yapmakta, onun dışında dolum işine bakmamaktadır. Öte yandan vatandaşlardan gelen talepler dışında İtfaiye Müdürlüğümüz evlere giderek baca temizliği yapmamaktadır. Ev ve iş yerlerine İtfaiye Müdürlüğümüz adını kullanarak gelen kişi veya kişilere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Belediyenin kurslarına yoğun ilgi

Çorum Belediyesince öğrencilerin eğitimini pekiştirmek amacıyla 42 branşta açılan kurslara 3 bin 953 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada kursların 1 Ekim'de öğrencilerin yoğun ilgisiyle başladığını belirtti.

Kurslara talebin her geçen yıl arttığının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın gelişimlerine yardımcı olmak, öğrencilerimizin sınıflarında gördükleri derslere katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğimiz kurslarımıza ilkokuldan üniversite hazırlık dönemine kadar spor, sanat, özel yetenek ve değerler eğitimi alanlarında 42 branşta kurs veriyoruz. Yılda 3 dönem yaptığımız kurslarımızın güz döneminde 3 bin 953 öğrencimiz 6 bin 795'i akademik, 926'sı sanatsal ve yetenek, bin 68'i sportif olmak üzere toplam 8 bin 788 derse kayıt yaptırdı. Geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e ziyaret

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'ü ziyaret etti.

Karapıçak, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada görevi devraldıktan sonra kurumları ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

Çorum için gece-gündüz çalışacaklarını belirten Karapıçak, "Ortak noktamız Çorum için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacağımızdan kuşkumuz yok." dedi.

Gür ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karapıçak ve yönetimine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA