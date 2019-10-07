Çorum'dan kısa kısa

07.10.2019 15:39

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti.

Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Çorum'a görevlendirilen Jandarma Komutanı Uzunoğlu ve Emniyet Müdürü Gülser'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerde Çorum'un asayiş yapısının ele alındığı ve yeni dönemde yapılacak çalışmaların istişare edildiği bildirildi.

Aşgın'dan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, camilerin milli bütünlüğü ve medeniyeti şekillendiren kutlu mekanlar olduğunu ifade etti.

Aşgın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na kavuşmanın mutluluğunun yaşadığını vurguladı.

Haftanın her yıl farklı bir temayla kutlandığını hatırlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Camiler aynı safta omuz omuza namaz kıldığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz milli bütünlüğümüzü ve medeniyetimizi şekillendiren kutlu mekanlar. Bu yılki konusu 'cami ve hayat' olan haftamızın, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah ezanların sesinden, kubbelerimizin gölgesinden bizleri mahrum etmesin."

Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri

Çorum'da Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte ortaokul öğrencileri, fizyoterapist Ayşe Özdemir eşliğinde yürüyüş ve ardından spor yaptı.

"Çocukluk çağı obezitesinin önüne geçme ve farkındalık oluşturma" temasıyla gerçekleşen etkinlikte ortaokul öğrencileri sporun ardından çuval yarışı ve halat çekme oyunları oynandı.

Etkinlik sonunda öğrencilere mandalina, elma, süt ikram edildi.

"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Ömer Sobacı, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte başlayacak soba kullanımından kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Sobacı, Valilik binasındaki kurul toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, doğal gaz ve baca zehirlenmelerinin hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini vurgulayan Sobacı, ölümlerin önüne geçilmesi ile insan, çevre ve toplum sağlığının korunması açısından alınması gereken tedbirlerin kurul tarafından belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirdi.

Sobacı, kışın soba kullanacak vatandaşları, soba yakma ve baca temizliği konusunda gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA