Çorum'dan kısa kısa

05.10.2019 15:08

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sürekli Eğitim Merkezince (HİTİTSEM) Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan "21. Yüzyıl Yetişkin Eğiticilerinin Eğitimi İçin Dijital Beceri Geliştirme" projesinin Avrupa Birliğin Avrupa Birliğince finanse edilen Erasmus+ Programı Ana Eylem Planı kapsamında finansal destek almaya hak kazandığı bildirildi.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 165 bin Avro bütçeli proje kapsamında Norveç, Bulgaristan, Sırbistan ve Avusturya'dan kar amacı gütmeyen 4 farklı eğitim kurumuyla iş birliği yapacaklarını söyledi.

Proje kapsamında eğitimcilerin dijital dünyaya uyumunu artırmayı ve eğitimde teknoloji desteğini artırmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, proje kapsamında eğitimcilere yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini aktardı.

1 Aralık'ta başlayacak projenin 24 ay süreceğini anlatan Öztürk, projenin üniversite-kamu işbirliği konusundaki en güzel örneklerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Çiftçi'den park ziyareti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yunus Emre Parkını ziyaret etti.

Parkta incelemelerde bulunan Çiftçi ayrıca parkta vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.

Vatandaşların kentle ilgili talep ve önerilerini dinleyen Çiftçi, yapılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Ziyarete Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

"Bu şehri esnafla beraber yöneteceğiz"



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oto Tamirciler Odasınca sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltı programında esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahvaltının ardından sanayi sitesindeki asfalt çalışmalarını inceleyen Aşgın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu, dolayısıyla esnafın halinden anladığını söyledi.

"Bu şehri bölgesinde lider yapan, bu şehre gıptayla baktıran esnaftır, iş adamlarıdır." diyen Aşgın, "Adaylığım açıklandığında ilk ziyaretimi ÇESOB'a yaptım. Orada 'Allah nasip eder de belediye başkanı olursam bu şehri esnafla beraber yöneteceğiz' diye söz vermiştim. İlk gün ne demişsek hala o karardayız." ifadelerini kullandı.

Belediyenin Çorum esnafının emrinde olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları kaydetti:

"Sizden gelen talepler biz de emir telakki edilir. Başımızın üstünde yeriniz var. Bu konuda hassasiyetimi bildikleri için başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz sizin taleplerinize hızlı bir şekilde eğilir ve bana gelmeden çözüme kavuşturur. Sizin itfaiye birimi kurulmasına yönelik bir talebiniz vardı. Yeni yılın ilk günlerinde buraya yakın bir noktaya itfaiye müfrezesini kuracağız."

Oğuzlar Ceviz Festivali

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 17. Geleneksel Ceviz Festivali Kültür ve Sanat Etkinlikleri festival ateşinin yakılmasıyla başladı.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar cevizini tanıtmak amacıyla düzenlenen geleneksel festivale bu yıl yeni bir kimlik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Festivalin ilçenin kültür ve sanat hayatının yanı sıra ekonomik hayatına da katkı sunduğunu dile getiren Yıldırım, "İlçemizin meşhur cevizinin yanı sıra Obruk Barajında su ve doğa sporları, yüksek kesimlerde yamaç paraşütü gibi sportif etkinliklerle elverişli olduğunu festival süresince düzenleyeceğimiz etkinliklerle misafirlerimize göstereceğiz." dedi.

Her yaştan insanın huzur içinde yaşayacağı bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

"Festivalimiz de diğer hizmetlerimiz gibi bütün gönüllere hitap ediyor. Bugün burada, bu samimi ortamda festivalimize katılan ve katılamayarak güzel temennilerini ileten herkese teşekkür ediyor, hep birlikte keyif dolu zaman geçirmeyi temenni ediyorum."

Törende konuşmaların ardından ilçedeki kadınlar tarafından ceviz ile yapılan yöresel gıdalar katılımcılara ikram edildi.

Açılış törenine, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Oğuzlar Kaymakamı Hacı Asım Akgül, Dodurga Kaymakamı Abdulkadir Işık, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA