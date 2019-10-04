Çorum'dan kısa kısa

04.10.2019 17:36

Çorum Sıklık Tabiat Parkının geçen yıl 180 bin ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı yazılı açıklamada Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki ormanlık alanda 64 hektarlık bölümün 2009 yılında tabiat parkı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle alanın genişliğinin 2014 yılında 318 hektara yükseltildiğini belirten Gözler, "Sıklık Tabiat Parkının 2009 yılında 9 bin civarında olan ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 180 bine yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Gözler, Sıklık Tabiat Parkı'na 15 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Tabiat parkındaki altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olup, gelişme planında yer alan yapılar bütçe imkanları çerçevesinde tamamlanacaktır. Alanda 50 dönüm ve 400 dönüm genişliğinde 2 fauna tanıtım alanı bulunmaktadır. Her iki fauna tanıtım alanında 14 kızıl geyik, 14 yaban keçisi, 3 karaca, 6 dağ ceylanı ve 3 tavşan bulunmaktadır. Alandaki fauna tanıtım alanında üreyen hayvanlar hedeflenen popülasyona ulaştığında uygun habitata yerleştirilmesi planlanmaktadır."

2020 tercüman bilirkişi listesi

Çorum'da 2020 yılı tercüman bilirkişi başvurularının başladığı bildirildi.

Çorum Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Yunanca, Arapça, işaret dili, İngilizce, Fransızca, Almanca, Osmanlıca, Rusça, Kürtçe, Gürcüce, Farsça, Azerice, İtalyanca, İspanyolca, Flamenkçe, Urduca, Türkiye Cumhuriyeti dil ve lehçeleri ile Braille alfabesine hakim kişilerden 2020 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacağı belirtildi.

Listede yer almak isteyenlerin başvuru dilekçesiyle birlikte tercüman olmak istediği dile ilişkin diploma, ruhsatname veya sertifika gibi belgeyi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sunması gerektiğinin aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belge ya da sertifika bulunmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı gerekmektedir. Listede yer almak isteyenler, 31 Ekim'e kadar başvurularını yapabilir. Başvurular, 29 Kasım'da komisyonca değerlendirilecek olup, listeye kabul edilenler 12 Aralık'ta yemin edecektir."

HİTÜ'ye 26 öğretim üyesi alınacak

Hitit Üniversitesine çeşitli branşlarda 26 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada tıp ve mühendislik fakültelerine 5 profesör, tıp ve ilahiyat fakültelerine 9 doçent, tıp, sağlık bilimleri, spor bilimleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde görevlendirmek üzere 12 doktor öğretim görevlisi istihdam edileceği belirtildi.

Söz konusu kadrolarda yer almak isteyen akademisyenlerin 15 gün içerisinde Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne başvurması gerektiğinin belirtildiği açıklamada başvuru için aranan şartların kurumu resmi internet sitesi olan www.hitit.edu.tr adresinde yayınlandığı kaydedildi.

Vali yardımcılarından Müftü Biçer'e ziyaret

Çorum Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Murat Çağrı Erdinç ve Tamer Orhan, Müftü Muharrem Biçer'i ziyaret etti.

Yüksel, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ederek, hafta kapsamında düzenledikleri etkinliklerden ötürü Müftü Biçer'e teşekkür etti.

Biçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Yardımcıları Yüksel, Erdinç ve Orhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA