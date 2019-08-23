Çorum'dan kısa kısa

23.08.2019 16:58

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD II 6. Başvuru Çağrı İlanı başvurularının 26 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

TKDK Çorum Çorum Koordinatörlüğü Mustafa Mansur Yalvaçer, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Temmuz'da başlayan hibe başvurularında sona yaklaşıldığını belirtti.

TKDK'nın IPARD II 6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklediğini anlatan Yalvaçer, şunları kaydetti:

"Proje başvuruları için online başvuru sistemi 26 Ağustos'ta saat 21.00'de kapanacak. Online başvuru sistemine kayıt yapılan projelere ait başvuru paketlerinin İl Koordinatörlüğüne son teslim tarihi ise 29 Ağustos saat 18.00. Belirtilen tarihler için ek süre uzatımı yapılmayacaktır. Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için proje sahiplerinin başvurularını son güne bırakmamalıdır. Son başvuru ve teslim tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir."

TÜBİTAK'tan HİTÜ'nün iki projesine destek

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerince geliştirilen iki ayrı projenin, TÜBİTAK tarafından Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Eda Aktaş Akyıldız'ın danışmanlığında bölüm öğrencileri Mehmet Yasin Ekici ve Keziban Çakır tarafından "Fermantasyonun Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Kepeklerin Çözünür Arabinoksilan Fraksiyonları Üzerine Etkisi" ve araştırma görevlisi Gamze Nur Müjdeci'nin danışmanlığında bölüm öğrencileri Filiz Küçük, Fatma Kılıç ve Gülsün Mehder tarafından "Açıkta Satışın Leblebinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" projelerinin hazırlandığı belirtildi.

"Fermantasyonun Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Kepeklerin Çözünür Arabinoksilan Fraksiyonları Üzerine Etkisi" adlı proje ile buğday, arpa ve çavdar kepeklerinin teknolojik fonksiyonlarını ve insan sağlığı açısından olumlu etkilerini arttırmak için fermantasyon yoluyla besinsel lif çözünürlüklerinin artırılmasının hedeflendiğinin aktarılan açıklamada, "Açıkta Satışın Leblebinin Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" projesiyle de farklı çeşitlerdeki leblebi örneklerine ait mikrobiyolojik ve kimyasal bazı özellikleri belirlenecek. Leblebinin hijyenik koşulları değerlendirilerek kalite standardizasyonuna katkı sağlanması planlanıyor." ifadesine yer verildi.

3 bin 500 Kur'an kursu öğrencisine sağlık eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğü, kentteki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 3 bin 500 çocuğa sağlık eğitimi verdi.

Okulların tatil olmasıyla açılan yaz Kur'an kurslarına katılan 5-9 ve 10-14 yaş grubundaki öğrencilere Çorum Sağlık Müdürlüğü görevlilerince "Sağlıklı Nesiller Etkinliği" projesi kapsamında sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları ve hareketli yaşam konularında eğitim verildi.

Üç hafta süren eğitimde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarındaki 3 bin 500 çocuğa Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Güvenliğimiz için Dikkat Etmemiz Gerekenler", "Hareketli Yaşıyorum, Sağlığımı Koruyorum", "Ellerimizi Yıkayalım, Sağlığımızı Koruyalım", "Sağlık Sözlüğüm", "Sağlıklı Beslenme" konularında broşür dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, proje kapsamında eğitimlerin farklı alanlarda devam edeceğini bildirdi.

İl Özel İdaresi okul yaptıracak

Çorum İl Özel İdaresinin kent merkezine 18 derslikli orta okul yaptıracağı bildirildi.

Merkez Karakeçili Mahallesi'ne inşa edilecek 5 katlı okul binası inşası ve çevre düzenlemesi için ihale düzenlendi.

İl Özel İdaresi hizmet binasında gerçekleşen ihaleye 27 firma teklif verdi.

Karakeçili Mahallesi Ortaokulu ve Çevre Tanzimi İşi ihalesinin sonuçlarının komisyon incelemesinin ardından açıklanacağı, işin süresinin ise yer tesliminden itibaren 300 gün olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA