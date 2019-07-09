Çorum'dan kısa kısa

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, Diyanet İşleri Başkanlığının Ezanı Güzel Güzel Okuma Yarışması'nda Karadeniz bölge birincisi olan Çorum merkez Akşemseddin Camisi İmam Hatibi Sefa Kırcı'yı ödüllendirdi.

Biçer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğu günden bu yana İslam'a daha iyi hizmet edebilmek için çalıştığının söyledi.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın da bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Biçer, "Ezanı Muhammedi'nin en güzel şekilde okunması için çaba sarf etmekteyiz. Teşvik edici ve performans artırıcı etkinliklerimizden biri de din görevlileri arasında yaptığımız ezanı güzel okuma yarışması." dedi.

Ezanın, İslam'ın şiarlarından biri olduğuna dikkati çeken Biçer, dolayısıyla en iyi şekilde okunması gerektiğini vurguladı.

"Temiz şehir imajımıza asla zarar vermeyiz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un uzun zamandır "temiz şehir" olarak anıldığını belirterek "Temiz şehir imajımıza asla zarar vermeyiz." ifadesini kullandı.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait bir kamyonun yerleşim alanına hafriyat döktüğüne dair ihbarla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kamyon sürücüsünün kısa sürede tespit edildiğini aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Sürücü hakkında derhal inceleme başlattık. Bununla da yetinmedik, sabahı beklemeden temizlik ekibimizi mevzu bahis alana seferber ettik. Ekibimiz 00.56'da hafriyat dökülen yeri temizlemeye başladı. 'Temiz şehir Çorum' için gece gündüz çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Çorum sahipsiz değil. 'Temiz şehir Çorum' imajımıza asla zarar vermeyiz. Kimsenin zarar vermesine de müsaade etmeyiz."

- Çorum İHH'dan kurban bağışı çağrısı

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için Hürriyet Meydanı'nda kurban bağış standı açıldı.

Dernek Başkanı Selim Özkabakçı, çalışmalarını destekledikleri İHH'nın bu yıl ki kurban organizasyonunu "İyilikte Payınız Olsun" sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile 90 ülke ve bölgede gerçekleştirerek, ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Hürriyet Meydanı'nda açtıkları yardım standının bir ay açık kalacağını bildiren Özkabakçı, "Çorum İHH ofisine ya da Saat Kulesi yanındaki yardım standımıza gelerek makbuz karşılığında bağış yapabilirsiniz. Çorum İHH Vakıf katılım hesap numarasına yatırarak açıklama bölümüne kurban bağışı yazarak da yapabilir ya da bizleri telefonla arayarak bağışlar için yardım isteyebilirsiniz. Yapacağınız bağışlar Çorum'un yanı sıra tüm dünyadaki mazlumlara ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA