Çorum'dan Kısa Kısa

Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt, bir dairenin en düşük tesisat ücretinin 5 bin lira olarak belirlendiğini söyledi.

Bozkurt, oda üyesi elektrik tesisatçılarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda bir konuşma yapan Bozkurt, meslek odalarının, üyelerinin sorunlarını çözmek ve mesleklerini daha rahat bir şekilde icra etmelerini sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Üyelerin sorunlarını tespit etmek üzere düzenledikleri istişare toplantısında bir takım tespitlerde bulunduklarını ifade eden Bozkurt, toplantıda Çorum'daki bir dairenin en düşük elektrik tesisatı ücretinin 5 bin lira olmasını kararlaştırdıklarını aktardı.

Daha ucuz fiyatlarla yapılan tesisat işlerinin elektrikçileri zarara uğrattığını kaydeden Bozkurt, bir dairenin malzemesiz tesisat işçiliği fiyatını da 2 bin lira olarak belirlediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Gül'den pazar ziyareti

Belediye Başkanı Zeki Gül, Buharaevler Mahallesi'nde bulunan semt pazarını ziyaret etti.

Gül, ziyarette pazar esnafıyla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiğinden bu yana halkın arasında olmaya özen gösterdiğini söyledi. Bu kapsamda halkın yoğun olduğu pazar alanlarını sık sık ziyaret ettiğini ifade eden Gül, bu sayede vatandaşı dinleyip, şehir merkezi ile ilgili sorun ve taleplerden haberdar olduğunu kaydetti.

Her hafta bir semt pazarını ziyaret ettiğini aktaran Gül, "Esnafımızın ve halkımızın desteğiyle ile şehrimize daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Çorum Belediyesi olarak herkes için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı da ziyaretinden dolayı Gül'e teşekkür etti.