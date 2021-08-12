Çorum'dan Kastamonu'ya arama kurtarma desteği
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Çorum'dan Kastamonu'ya arama kurtarma desteği

Çorum'dan Kastamonu'ya arama kurtarma desteği
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen ekipler, yola çıktı.

Çorum'da sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen ekipler, yola çıktı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 personelin arazöz, merdivenli itfaiye aracı, öncü ve ikmal aracı, vidanjör, kazıcı yükleyici ve mobil ikram aracıyla gece geç saatlerde yola çıktığını bildirdi.

Çorum Belediyesine bağlı ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına katılacağını belirten Aşgın, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Osmancık Belediyesi de bir kamyon ve bir vidanjör ile 4 personeli felaket bölgesine gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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