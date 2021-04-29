Çorum'dan geçen D 180 kara yolunda "tam kapanma" öncesi araç yoğunluğu arttı
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Çorum'dan geçen D 180 kara yolunda "tam kapanma" öncesi araç yoğunluğu arttı

Çorum'dan geçen D 180 kara yolunda 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul ve Ankara'da yaşayıp, kısıtlamayı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da araç yoğunluğuna neden oldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen D 180 kara yolundaki araç yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

Sürücülerin, yolun İstanbul'dan Karadeniz istikametine seyreden şeridinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, kent merkezinden geçen Ankara-Samsun kara yolu ile Osmancık'tan geçen D-180 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, drone destekli denetimlerde olası kural ihlallerini incelerken, sürücü ve yolcuların da Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanıyor.

Öte yandan kent merkezinde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 3 hafta evinde kalacak vatandaşlar, bu sürede ihtiyaç duyacağı gıda ve eşyaları temin etmek için alışveriş yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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