Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

23.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:40

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.



Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA