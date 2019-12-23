Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
Haberler » Güncel » Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor - Haber

Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

23.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:40
Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

'un ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.


Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler