Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
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Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Aşağı Örenseki köyünde çıkan yangında 3 ev ile 2 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Aşağı Örenseki köyünde çıkan yangında 3 ev ile 2 samanlık ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sadık Gökçe'ye ait evde çıkan yangının çevredeki evlere sıçraması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kısa sürede yayılan yangın, İskilip, Bayat ve Uğurludağ belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ahşap ev, 2 samanlık ve 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, bir evde ise büyük oranda hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangın nedeniyle köye elektrik verilemiyor.

Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı
Son dakika haberi | Yangında 3 ev, 2 samanlık ve 1 traktör yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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