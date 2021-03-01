Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

01.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:46
Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Çorum'da düzenlenen operasyonda 2 bin 257 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Çorum'da düzenlenen operasyonda 2 bin 257 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kente şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum-Ankara kara yolu Yaydiğin Kavşağı'nda durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada satışa hazır 1127 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki beyanlarına göre Alaca ilçesindeki bir evde yapılan aramada da 1130 sentetik ecza bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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