Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü
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Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü

Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nejdet Hasırcı yönetimindeki 19 TR 381 plakalı otomobil, ilçe girişinde park halindeki otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücünün cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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