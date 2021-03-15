Çorum'daki trafik kazası, adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı
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Çorum'daki trafik kazası, adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı

15.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:43
Çorum'daki trafik kazası, adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı

Çorum yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarparak bir yayanın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Çorum yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarparak bir yayanın ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Buharaevler Caddesi'nde meydana gelen kazada alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. (7) ve kardeşi Mustafa A.'ya (41) yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Halil K, yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralanmıştı.

Emniyetteki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşüturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen sürücü Halil K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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