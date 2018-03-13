Çorum'daki Trafik Kazası

Çorum Valiliği, Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 05.35 sıralarında İstanbul-Samsun D 100-16 karayolunun Tosya-Osmancık 27. kilometresinde arıza nedeniyle gerekli tedbirleri alarak emniyet şeridine çekilen tıra, İstanbul'dan Tokat istikametine giden bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı belirtildi.

Kazada yaralanan 21 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Maalesef kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." denildi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ise gazetecilere, "Şu ana kadar araçta 11 ceset tespit edildi, 10'u morga gönderildi, biri çıkarılmak üzere. Yine bir ceset olduğunu değerlendirdiğimiz ama henüz tam tespit yapamadığımız bir doku parçası daha var. Onu da sayarsak 12 olmasını muhtemel görüyoruz fakat yolcu sayısı 35 olarak bildirildiği, bizim de 21 yaralımız olduğu için ölü sayısının 14'e kadar çıkma ihtimalini değerlendiriyoruz" açıklamasında bulunmuştu.