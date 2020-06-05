Çorum'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Çorum'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Çorum'daki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
05.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 20:33

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Muhammed Ali K'ye (19), seyir halindeki bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren ve ardından otomobille kaçan şüphelilerin Mustafa B. (20), H.Ü. (17) ve B.A. (18) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Mustafa B'nin olay sırasında seken saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirlendi.

H.Ü. ve B.A. da kısa sürede ekiplerce yakalandı.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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