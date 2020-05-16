Çorum'daki silahlı kavgada başından vurularak ağır yaralanan genç öldü Çorum'da, silahlı kavgada tabancayla başından vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da, silahlı kavgada tabancayla başından vurularak ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından K.B. (17) tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Fatih Er (21), Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini yitirdi.

Er'in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bu arada olayın zanlısı K.B'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Kentte iki gün önce Gazi Caddesi'nde karşılaşan Fatih Er ile K.B. arasında çıkan tartışmada tabancayla başında vurulan Fatih E. ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA