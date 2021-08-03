Çorum'daki narkotik operasyonunda uyuşturucu ile bir dolarlık banknotlar ele geçirildi

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonunda 801 sentetik ecza ve 89,40 gram esrar ile F, G ve A seri numaralı 1 dolarlık 3 banknot ele geçirildi.