Çorum'daki müzeler "yeni normal" ile ziyaretçilerini ağırlıyor
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Çorum'daki müzeler "yeni normal" ile ziyaretçilerini ağırlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Çorum'daki müzeler, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.

Çorum'daki müzeler
05.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Çorum'daki müzeler, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.

İç Anadolu Bölgesi ile Orta Karadeniz Bölgesi'nin kesiştiği noktada yer alan Çorum, yaklaşık 8 bin yıllık tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

Kendi devrinin süper gücü olarak kabul edilen Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum, arkeolojik anlamda Anadolu'nun önemli merkezleri arasında gösteriliyor.

Alacahöyük, Boğazkale, Şapinova, Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalarda elde edilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetler Müzesi başta olmak üzere Çorum Müzesi ile Hattuşa ve Boğazkale müzelerinde sergileniyor.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca Avrupa Yılın Müzesi'ne aday gösterilen Çorum Müzesi'nde tarihi milattan önce 6 binli yıllara dayanan eserler yer alıyor.

Salgın nedeniyle kapalı kaldığı 18 Mart-1 Haziran tarihlerinde onarımı yapılan Çorum, Hattuşa ve Boğazkale müzeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerekli kurallara uygun olarak 1 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, müze girişinde ateşi ölçüldükten, el ve ayakkabılarını dezenfekte ettikten sonra içeri kabul ediliyor. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle aynı anda 25 kişinin gezebildiği müze, her gün ziyarete açılmadan önce görevlilerce dezenfekte ediliyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'daki müzelerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca ziyaretçi kapasitesi yüksek yerler olarak belirlendiğini, bu nedenle ziyarete açıldığını söyledi.

Müzelerin 2 aydan fazla kapalı kaldığını belirten Şengül, "Bu süre içinde geçmişte yoğun ziyaretçi trafiğinden dolayı güçlükle yapabildiğimiz bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Salgın nedeniyle müzelerin kapalı olduğu dönemi fırsata çevirdik." dedi.

Pandemi sonrası turizm sezonuna hazır şekilde başladıklarını dile getiren Şengül, "Bu süreçte Çorum Müzesi'nin iç duvarları yenilendi, çatısı aktarıldı, bahçe duvarları yenilendi. Alacahöyük Müzesi'nde yer döşemeleri yenilendi. Boğazkale Müzesi'nin dış cephesi boyandı. Hattuşa Ören Yeri'nde de kafeteryanın büyütülmesi ve dinlenme bölümü inşa çalışmaları tamamlandı." diye konuştu.

Şengül, Çorum'un arkeolojik açıdan Türkiye'nin önemli merkezleri arasında bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Çorum Müzesi, bölgesinde özel bir müze. Kalkolitik çağdan, yani milattan önce 6 bin yılından günümüze kadar pek çok eser müzemizde sergilenmekte. Müzenin binası da ayrı bir öneme sahip. Vatandaşlarımızı 8 bin yıllık yolculuğa çıkmak üzere Çorum'a bekliyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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