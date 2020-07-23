Çorum'daki mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlanıyor Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım ve ilaçlama yapıyor.

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım ve ilaçlama yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent merkezindeki üç mezarlıkta başlatılan çalışmaların Kurban Bayramı arifesine kadar bitirileceği, vatandaşların gönül rahatlığıyla kabir ziyareti yapabilecekleri ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, bayram dolayısıyla mezarlıklara yoğun ziyaret olacağına işaret ederek, "Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük titizlikle yapıyor. Hemşehrilerimizden ricamız, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA