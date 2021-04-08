Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın Türkiye'nin en önemli doğal kış cennetleri arasında yer alan 'Gölünyazı'da bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın

ÇORUM - Türkiye'nin en önemli doğal kış cennetleri arasında yer alan 'Gölünyazı'da bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Ulaşımın zor olduğu alana yaya olarak ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öğlen saatlerinde Kırkdilim mevkiinde yer alan ve göçmen kuş türlerine ev sahipliği yapan Gölünyazı Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sazlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, alana yayıldı. Bölgedeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın
Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın
Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın
Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Ümit Öztürk Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum'daki 'kuş cenneti'nde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:08:36. #1.16#
title