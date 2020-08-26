Çorum'daki Kovid-19 servisi görüntülendi Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından biri olan, 650 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının diğer hastalarla temas etmesini önlemek amacıyla iki kısma ayrıldı.

Sağlık Bakanlığının Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından biri olan, 650 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının diğer hastalarla temas etmesini önlemek amacıyla iki kısma ayrıldı.

Kovid-19 hastaları, koridorlara örülen duvarlarla oluşturulan izole alanda tedavi edilirken, binaya girişler de görevlilerin kontrolünde sağlanıyor.

155 bin metrekare alana kurulu 30 ameliyathane, 650 yatak, 430 hasta odası, bin 294 araçlık otoparktan oluşan hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için ayrılan bölümü gazetecilere tanıtıldı.

Koruyucu tulum, N-95 maske, eldiven ve gözlük taktıktan sonra içeri alınan gazetecilere, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin tedavi süreci anlatıldı.

Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Aler Gökbel, gazetecilere, teşhis ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Gökbel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye'de hem Kovid-19 hem de diğer sağlık hizmetlerinin bir arada verildiği az sayıdaki hastaneden biri olduğunu, bu nedenle hastanenin fiziki olarak iki ayrı kısma bölündüğünü söyledi.

Kovid-19 hastası kimseyle teması olan ya da virüse yakalandığını iddia eden kişilerin acil servisteki triaj alanında ilk değerlendirmesinin yapıldığını belirten Gökbel, Kovid-19 şüphesine rastlanan kişilerin güvenlik görevlisi eşliğinde Kovid-19 bölümüne alındığını anlattı.

CPR testi yapıldıktan sonra kişinin gerekirse yataklı servise alındığını aktaran Gökbel, "Kovid-19 hastalarının tomogrofi çekimleri de ayrı bir alanda yapılıyor. Hastaların filmleri serviste çekiliyor. Kovid-19 hastalarının asansörleri dahi ayrı." dedi.

Kovid-19 hastaları ile normal hastaların temasını tamamen engellediklerini vurgulayan Gökbel, hastane personelinin güvenliği için de gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA