Çorum'daki kadın cinayetinin sırrı çözüldü, tabanca kadının annesine aitmiş

ÇORUM'da boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Ş.'yi (20) otomobilde tabancayla başından vurarak, öldüren Selim Ş. (25) polisteki sorgusunda Gökçen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu dedi. Selim Ş., 'kasten öldürme suçundan tutuklanırken, genç kadının annesi Neslihan ile babası Yaşar Ş.'de cinayete azmettirme iddiasıyla tutuklandı. Cinayette kullanılan tabancanın öldürülen Gökcen Ş.'nin annesi Neslihan Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Zonguldak'ta oturan, 1 kız çocuğu annesi Gökcen Ş., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Ş.'yle boşanma aşamasına gelince, bir süre önce Çorum'a yerleşti. Üç ay sonra Gökcen Ş'nin kaldığı evin adresini öğrenen Selim Ş., beraberinde eşinin anne ve babasını da alarak dün kente geldi. Otomobille adrese giden aile, bir süre bekledi ardından Gökcen Ş., kızıyla evden çıktı. Bu sırada Selim Ş., koşarak kızına sarılıp, otomobile oturttu. Gökcen Ş. ise başta otomobile binmek istemedi ardından ailesini görünce araca girdi. Bu sırada Gökcen Ş. ile Selim Ş. konuşmaya başladı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce iddiaya göre, Selim Ş., yanındaki tabancayla Gökcen Ş.?ye ateş açtı, Mermilerin isabet ettiği Gökcen Ş., kanlar içerisinde yığıldı.

Baba Yaşar Ş.?nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin arka koltuğundaki Gökcen Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Selim Ş. ile kadının annesi Neslihan ve babası Yaşar Ş. gözaltına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Gökcen Ş.'nin cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen Selim Ş.'nin polise verdiği ifadesinde şunlar kaydedildi

3 aydır nerede olduğunu bilmiyor ve haber alamıyordum. Eşimin beni defalarca aldattığını öğrenmiştim. Ama çocuğum için kendisine katlanmıştım. Ben sığınma evinde olduğunu sanıyordum. Kendisinden 3 aydır da haber alamıyordum. Kayınvalidem olan Neslihan ve kayınpederim olan Yaşar Ş. ile birlikte bize verilen adrese geldik. Çorum'a gelmeden önce kayınvalideme ait silahın yatağın altında olduğu biliyordum. Oradan da silahı aldım. Ayrıca dedemden kalma silahı da aldım. Onların haberi yoktu. Yani ikisi de üzerimde silah olduğunu bilmiyorlardı. Sonra bizi arayıp eşimin adresini bilen kadınla Çorum'da buluştuk. Bize evi gösterdi. Biz evin olduğu sokakta beklemeye başladık. Bir süre sonra karım ve kızımı gördüm. Ben araçtan indim kızıma sarıldım. Gökcen anne ve babasını arabada görünce bindi. Sonra aramızda münakaşa başladı. Gökcen araçtan inmeye çalıştı. Tartışmamız bir süre devam etti. Ben Gökcen'i korkutma bahanesiyle ateş ettim ama vuruldu. Kayınpederim polisi aradı. Polis bizi durdurduğunda sağlık ekipleri geldi. Ancak Gökcen'in öldüğü bize söylendi dedi.

'SİLAH NEREDEN ÇIKTI, HİÇ BİLMİYORUM'

Damadında silah olduğunu bilmediğini belirten Yaşar Ş.'nin ifadesinde Biz kızımdan 3 aydır haber alamıyorduk. Gelen telefon üzerine Çorum'a gittik. Kızımın kaldığı evin önünde bir süre bekledik ve sonra kızım torunumla birlikte dışarıya çıktı. Damadım Selim Ş. araçtan inip kızımı araca bindirdi. Aracı ben sürüyordum. Sonra ikisinin arasında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve damadım silahla ateş etti. Silah nereden çıktı hiç bilmiyorum, bize silah olduğunu damadım söylemedi. Eşimin ruhsatlı silahını almış, silah evde saklıydı. Damadım bizde kaldığı için evin içini biliyordu. Ben kendisine silah vermedim. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Ben olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim? dediği öğrenildi.

'BENİM SİLAHIMI ALMIŞ'

Anne Neslihan Ş.'nin ise ifadesinde, Çorum'a geldik ve kızımın kaldığı mahallede bir süre bekledik, sonra kızımı gördük ve araca bindi. Damadımla tartışmaya başladı. Boğuşma sırasında silah ateş aldı. Benden habersiz damadım benim silahımı almış dediği kaydedildi.

Öte yandan, öldürülen kadının evini gösteren Sevcan Ş. ise Ben öldürülen Gökcen'in bebeğine üzülüyordum. Eve gelen gidenler oluyordu. Rahatsızdım. Gelsinler bebeği alsınlar diye aramıştım. Böyle olacağını bilseydim hiç aramazdım dediği öğrenildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Selim Ş. 'Kasten öldürmek' suçundan, Neslihan ve Yaşar Ş. de 'Azmettirme' suçundan tutuklandı. Kadının yaşadığı evi gösteren Sevcan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA