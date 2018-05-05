Çorum'da Mezarlık'ta Ağlayan Genç Kızın Kimliğinin Belirlenmesi İçin Fotokapan Kuruldu
Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için mezarlığa fotokapan kuruldu.
Çorum'da genç bir kızın geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığının iddia edildiği olay gizemini korumaya devam ederken, esrarengiz kızın görüntüsünün alınarak kimliğinin tespit edilmesi için mezarlığa fotokapan kuruldu.
FOTOKAPAN YERLEŞTİRİLDİ
Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, gizemli kızın başında beklediği iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarının bulunduğu bölgeye güvenlik kamerasının yanı sıra Emniyet Müdürlüğü tarafından geceleri ısıya ve harekete duyarlı fotokapan yerleştirildi.
MEZARLIK ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI
Gizemli kız olayının ardından Ulu Mezarlık arefe günlerinin dışında en yoğun günlerini yaşıyor. Mezarlık adeta ziyaretçi akınına uğrarken, vatandaşlar haberlere konu olan ve genç kızın başında ağladığı iddia edilen Fatma Ç.'nin mezarını ziyaret ediyor. Kimi vatandaşlar dua okurken kimi vatandaşlar da mezarın etrafını dolaşıyor.
-
süper bir milletiz gercekten :) gavur olsa mezarligin 1 km etrafini bosaltirlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
çorumlular 9 canlı oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ahanda haberi gordum gelirmiyim artik saniyorsunuz.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Kızın annesi olmaz 1912 ölmüş öz genç cünkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
yav kızdan ne istiyosunuz annesinin mezarında ağlıyo işteCevap Yaz 8 Yayından Kaldır