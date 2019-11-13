Çorum'daki fidan dikme rekoru tescil edildi

13.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:56

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, "1 saatte en fazla fidan dikme" rekorunun tescil edildi.



Çorum Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum'un Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırdığını açıkladı. Endonezya'ya ait olan 1 saatte kişi sınırlaması olmaksızın en fazla fidan dikme dünya rekorunun 3 bin kişinin katılımı ve 303 bin 150 fidan dikimi ile Türkiye adına tescil ettirildiğinin belirtildiği açıklamada kırılan dünya rekorunda Çorum'un tek yürek, tek bilek olduğunu ve rekor denemesinden başarıyla çıktığı ifade edildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"'Geleceğe Nefes' olmak için 11 Kasım saat 11.11'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle gerçekleştirilen bu rekorda bizleri yalnız bırakmayan tüm Çorumlu vatandaşlarımıza bu fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çorumlu hemşehrilerimiz yine yapacağını yapmış ve dünyanın merkezinde bir rekora imza atmıştır. Bu güzel sonucun ve gururun Çorum'a, insanımıza ve memleketimize yaşatılmasında en büyük pay şüphesiz ki Cumhurbaşkanımıza aittir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü mensupları, yerelde Çorum Belediyemiz, İl Özel İdaremiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız, Üniversitemiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile halkımız da elinden gelen her türlü imkanı seferber etmişlerdir. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyor, sonucun Çorum'a ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." - ÇORUM

Kaynak: İHA