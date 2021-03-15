- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

15.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:17

- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı Çorum'da bir annenin hayatını kaybettiği, çocuğu ve kardeşinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ÇORUM - Çorum'da bir annenin hayatını kaybettiği, çocuğu ve kardeşinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Buharaevler Caddesi'nde meydana gelmiş, alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenilen Ayşe T. (41), oğlu Engin T. ve kardeşi Mustafa A.'ya yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Halil K. yönetimindeki araç çarpmıştı. Kazada Ayşe T. hayatını kaybederken, oğlu ve kardeşi yaralanmış, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sürücü, emniyetteki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde U dönüşü yapan aracın yolun karşısına geçmeye çalışan aileye çarptıktan sonra Ayşe T.'nin üzerinden geçtiği görülüyor. Görüntüde kazanın ardından sürücünün olay yerinde ayrıldığı da kameralara yansıyor.

- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Çorum'daki dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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