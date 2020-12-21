Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
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Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu

21.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:20
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu

Karayolları Genel Müdürlüğünce tasarruf maksadıyla 81 il ve 911 ilçenin giriş ile çıkışlarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce tasarruf maksadıyla 81 il ve 911 ilçenin giriş ile çıkışlarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Bu uygulama sonrasında Çorum'un zaman içerisinde değişen rakım tartışmaları da tarih oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl nüfusun ve bazı bölgelerde rakımın değişmesinin ardından tüm il ile ilçelerin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında değişikliğe gitti. Her yıl yapılan değişikliklerde ortaya çıkan ekonomik masrafın önüne geçilmek için düzenlenen uygulamada tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelalarda sadece il ve ilçelerin isimleri yer aldı.

Çorum geçen yıllarda 'rakım' bilgisi ile gündem olmuştu

Sosyal medyada 'rakım da her yıl değişiyor mu?' paylaşımları yapılsa da bu değişim geçen yıllarda tabelalardaki rakamlarla ile gündeme gelen Çorum'u akıllara getirdi. Çorum'da farklı tarihlerde çekildiği görülen fotoğrafların ilkinde rakım 770, ikincisinde 801, paylaşılan son fotoğrafta ise 820 metre olarak kaydedilmişti. Dünyanın merkezi olarak gündem olan Çorum, sürekli artan rakımı sebebiyle sosyal medyada 'Anadolu'nun yükselen yıldızı' olarak paylaşımlarda yer almıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar sonrasında akıllara gelen Çorum hakkında yine esprili paylaşımlar yapıldı.

Geçen yıllarda konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda "'Herkes, kendi şehrinin rakımını kontrol etsin! Birileri şike yapıyor', 'Küresel ısınmadandır su geriliyor rakım artıyor', 'Nüfusumuzun arttığına inanıyorsunuz da yükseldiğimize mi inanmıyorsunuz', 'Türkiye'nin yükselen değerine altın ne borsa ne de arsa en iyi yatırım Çorum'" ifadelerine yer verilmişti. Yeni paylaşımlarda ise "'Bence Bu Çorum'un önlenemeyen yükselişine balta vurma çalışmasıdır', 'biz güzel memleketim Çorum'un hızla yükselişini nereden takip edeceğiz sayın yetkililer?'" ifadeleri yer aldı.

Tabelalardan nüfus ve rakım bilgilerini kaldırılmasıyla birlikte fotoğraflarda 770, 801 ve 820 olan rakımıyla ilgili tartışmalar da geçmişte kaldı. - ÇORUM

Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu
Çorum'daki değişen rakım tartışmaları tarih oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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