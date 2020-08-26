Çorum'daki Covid-19 servisi görüntülendi
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Çorum'daki Covid-19 servisi görüntülendi

Çorum'da sağlık çalışanlarının korona virüs mesaisi hastane içinde görüntülendi.

26.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:02

Çorum'da sağlık çalışanlarının korona virüs mesaisi hastane içinde görüntülendi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tüm sağlık çalışanları hastalık riskine altında olmasına rağmen korona virüs virüs salgınında en ön cephede fedakarca mücadele vermeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde korona başta kendileri ve ailelerini ikinci plana atarak hayat kurtarmak için mücadele veren sağlıkçılar, vatandaşlardan bu süreçte belirlenen kurallara uymalarını istiyorlar.

Hastalar Acil Covid-19 servisine girdikten sonra yapılan tetkiklerin ardından bekleme ünitelerine alınıyor. Bir hastamızın acile girdikten sonra bekleme süresi 2-3 saati buluyor. Servisimizde günlük 40 ila 50 personel değişimli nöbet tutuyor. Test sonuçlarının ardından testi pozitif çıkan hastaların tedavisine başlanıyor. Serviste ayrıca yatan hastalara süreçten ruh sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için psikolojik destek veriliyor.

Hastalara psikolojik destek veriliyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, Covid-19 hastalarına her gün düzenli olarak psikolog desteği vermeye başladıklarını belirterek, "Her gün oda telefonlarından aranarak herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorulan hastalarımıza günlük tedavi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bir Covid-19 hastasının tek başına bir odada ve bu hastalığın korkusuyla yaşamaları sıkıntılı bir süreç. Onların açısından düşündüğümüzde süreci kolayca atlatabilmeleri için ihtiyaçlarını günlük olarak soruyoruz. Ek ihtiyaçları varsa gidermeye çalıyoruz. Hasta yakınlarının getirdiği gıdaları herhangi bir zehirlenme riskine karşı kabul etmemeye çalışıyoruz. Hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını düzenli olarak gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Hastaların Covid-19 Acil servisine başvurduktan sonraki süreçleri hakkında da açıklama da bulunan Prof. Dr. Sezikli, "Hastalarımız Acil Covid-19 servisine girip değerlendirildikten sonra belli bir sıra dahilinde PCR testi, röntgen, tomografisi ve diğer tetkikleri yapıldıktan sonra bekleme ünitelerine alınıyor. Bir hastamızın acile girdikten sonra bekleme süresi 2-3 saat. Bu süreyi kısaltmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Serviste günlük 40 ila 50 nöbetçi ekibin bulunduğunu açıklayan Başhekim Sezikli, "Bunlar sürekli değişiyorlar. Sürekli Covid-19 riski altında çalışıyorlar. Oraya giren hastamızın 2-3 saat değilde 2 saat, 1.5 saat beklemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu süre uzayabiliyor. 7/24 aktif bir Covid acil yönetimi sayesinde bunu hızlı bir şekilde aşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Çorum'daki Covid-19 servisi görüntülendi

Kaynak: İHA

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