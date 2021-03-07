Çorum'daki cinayete 1 tutuklama
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Çorum'daki cinayete 1 tutuklama

07.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:18

Çorum'da boş bir arazide cesedi bulunan ve yapılan otopside silahla öldürüldüğü ortaya çıkan Halil Kayış cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Çorum'da boş bir arazide cesedi bulunan ve yapılan otopside silahla öldürüldüğü ortaya çıkan Halil Kayış cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelmişti. Off-Road pisti yakınlarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri yaptığı incelemede boş arazide hareketsiz şekilde yatan Halil Kayış'ın (60) öldüğünü tespit etti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopside Kayış'ın silahla öldürüldüğü aktarıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği gün Halil Kayış, Mehmet Ş. (39) ve Selahattin B.'nin (52) birlikte alkol aldıkları, Selahattin B.'nin ikilinin yanından ayrıldıktan sonra Mehmet Ş. ve Halil Kayış'ın aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.B., D.Ş., A.F.Ö., H.K. emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şüphelilerden Mehmet Ş. ve Selahattin B. haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ş. tutuklanırken Selahattin B., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM

Çorum'daki cinayete 1 tutuklama
Çorum'daki cinayete 1 tutuklama
Çorum'daki cinayete 1 tutuklama
Çorum'daki cinayete 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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