40 Yıllık Eşini Çekiçle Öldüren Zanlıdan Pes Dedirten Sözler: Hiç Pişman Değilim
Çorum'da 40 yıldır evli olduğu karısını, başına çekiçle vurarak öldüren yaşlı adam adliyeye götürülürken ""Hiç pişman değilim" dedi.
Çorum'daki evlerinde 64 yaşındaki koca, 40 yıllık eşinin başına çekiçle vurarak öldürmüştü. Polise teslim olan yaşlı adam adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna, "Hiç pişman değilim" yanıtını verdi.
4 ÇOCUĞUNUN ANNESİ 40 YILLIK EŞİNİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRMÜŞTÜ
Çöplü Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ali B. ile yine 64 yaşındaki eşi Hanife B, evlerinde önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, eşinin başına çekiçle vurmuştu.
Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dün sabah saatlerinde teslim olan zanlının, cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Hanife B'yi yatak odasında ölü bulmuştu.
"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim" yanıtını verdi.
Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.
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Ordulu aç kuranı kerimi oku peygamber efendimizin hadislerinde erkeklere eşlerimizle nasıl davranması gerektiğini oku ondan sonra doğru şeyleri yaz.kendi halindeki kadın portresini yazmaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne oldu bu millete herkes bir şiddet tutturmuş gidiyor. VEDA HUTBESİNİ HATIRLAYIN KARDEŞLERİM KADINLAR SİZE ALLAH'IIN BİR EMANETİDİR.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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kadınlar islami açıdan üzerrine düşen görevleri yerine getirmiyor,erkeğin doğasında olan fiziksel gücü erkeği kışkırtarak kendilerine karşı kullandırtıyorlar.Eskiden kadınlar kocalarının dediklerini yapar, geri cevap vermez ve bu şekilde erkeğinin sevgi saygısını kazanırdı.şimdi kadınlar ben özgürüm,konuşurum,bağırırım,şikayet ederim,gezer tozarım,zırt pırt anamın evine gider gelirim,benim dediğim olur,kocam bana karışamaz diyor.sonuç olarak kendine itaat edilmeyen erkek dayanamıyor.sonuç keserrCevap Yaz 7 8 Yayından KaldırMİSAFİR: Siz kimsiniz ki kadınlar size itaat etsin? Sen de kulsun kadın da kul! Eşitsiniz önce bunu idrak ediceksin sonra gelip burda ahkam kesersin5 1 Yayından Kaldır
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Kadınlar ve Erkekler. . . . Günümüzde pek çoğu evlilik birliği içinde geçinememektedirler. Dolayısıyla mutsuzdurlar. Evliliklerin büyük bir çoğunluğu boşanma ile sonuçlanmaktadır. bir çoğu da zoraki evliliklerini devam ettirmektedirler. pek çok mutsuz insan. . . Eviliğik birliğinin gerçekleşmesi sonlanması veya zoraki devam etmesi zarar gören adamlar, kadınlar ve çocuklar vardır. . . . ve toplumsal bozulmalar söz konusudur. . . BENCE KİMSE KİMSENİN GÜNAHINA GİRMESİN. . . . EVLENMEDEN DE YAŞANABİLİYOR.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır