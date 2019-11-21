Çorum'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı
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Çorum'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı

Çorum'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralıÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:58
Çorum'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı

'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un ilçesinde tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine gitmekte olan 06 MIA 22, 06 KB 1178 ve 31 UL 032 plakalı otomobiller ile 34 LK 8207 plakalı tır Hitit Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Çorum'da zincirleme trafik kazası kamerada: 2 yaralı
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