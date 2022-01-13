Çorum'da zehir tacirlerine operasyon: 9 gözaltı

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Narkotik timleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 parça halinde 3,44 gram metamfetamin, 9 tablet sentetik ecza, 1 parça halinde 0,84 gram esrar, 1 parça halinde 1,28 gram sentetik kannabinoid, 19 tablet ekstazi, üzerinde metamfetamin kalıntıları bulunan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 8 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor. - ÇORUM

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