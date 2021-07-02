Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı

Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinası devam eden kimsenin kalmadığı bildirildi.

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinası devam eden kimsenin kalmadığı bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, temaslı veya Kovid-19 test sonucu pozitif olduğu için evlerinde karantinada kalmaları gereken kişilerin kontrol edildiğini belirterek, "İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerimizce 25 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde evinde izolasyonda olması gerekirken buna aykırı hareket eden 1 kişi tutanakla tespit edilip yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. Bu kişinin sürecinin de tamamlamasıyla bugün itibarıyla izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden kişi yoktur." ifadesini kullandı.

Mahalle denetim ekiplerince son bir haftada ise 16 bin 85 iş yeri ve kişinin gerek ihbar gerekse resen denetlendiğini, 1 tutanağın İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildiğini aktaran Çiftçi, ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 20 iş yeri ve kişi için birinci ihlal uyarısı yapıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürdü.
BDDK, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartlarında taksitlendirme sürelerini kuyum, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 3'er ay düşürdü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kerem Kamışlı İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Mustafa Er Fatih Terim Diego Costa Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da yurtta Kovid-19 karantinasında bulunan kimse kalmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:33:52. #1.16#

title