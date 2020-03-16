Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında
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Çorum, Güncel

Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altındaÇORUM'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı.

16.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:59
Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

ÇORUM'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Aile sağlığı merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

Çorum'a yurt dışından gelen ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Yavruturna Aile Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesi üzerine, geniş kapsamlı kontrolü için çağrılan sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada özel odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı koyuldu. Genel sağlık durumu iyi olan hastanın alınan kan örnekleri, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Boşaltılan Yavruturna Aile Sağlık Merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

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Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

Kaynak: DHA

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Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronovirüs' şüphesiyle gözlem altında

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