Çorum'da, Yolda Kalan Hasta Paletli Kar Ambulansı ile Kurtarıldı

Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde kara saplanan aracında rahatsızlanan Osman Aydın, paletli kar ambulansı yardımıyla kurtarıldı.

Çorum-Samsun karayolu Kaymakçı mevkiinde kardan kapanan yolda aracı ile mahsur kalan Osman Aydın, rahatsızlandı. Aydın, cep telefonu ile sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye paletli kar ambulansı sevk etti. Ekipler, ulaştığı hastayı alarak paletli kar ambulansı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Aydın, tedavi altına alındı.

Çorum kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İl genelinde 520 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. Dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaç, devrildiği park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Kentte, belediye ekipleri kar temizlik çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: DHA