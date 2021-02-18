Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu
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Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu

18.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:00

Çorum'da, arızalanan otomobili, hareket halindeki başka bir otomobilin kaputuna oturarak ayaklarıyla iten iki kişi, görenleri şaşırttı.

Çorum'da, arızalanan otomobili, hareket halindeki başka bir otomobilin kaputuna oturarak ayaklarıyla iten iki kişi, görenleri şaşırttı.

İnönü Caddesi'ndeki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arıza yapan otomobilin, başka bir aracın kaputuna oturan iki kişinin ayaklarıyla itildiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzleyenleri şaşırtan ilginç itme görüntülerinde, otomobilin, diğer aracın üzerine oturanlarca Sanayi Sitesi istikametine doğru hareket ettirilmesi yer alıyor.

Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iten iki kişi ilginç görüntü oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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